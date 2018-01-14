القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 09:57 م

وفد شركة «إيرفلوت» الروسية يصل القاهرة الأسبوع المقبل

اللواء محمد كامل
اللواء محمد كامل
محمود السعدى
dostor.org/2021644

كشف اللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران «EAS» أن وفدًا من شركة إيرفلوت الروسية سيصل الأسبوع المقبل؛ لوضع اللمسات النهائية لبدء الرحلات بين موسكو والقاهرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا وهو نفس العدد الذى ستنظمه مصر للطيران.

وأضاف كامل، في تصرحات صحفية، أنه من المقرر استكمال المباحثات التى تم إجراؤها مع الوفد الروسى منذ 3 أسابيع حيث تم إطلاعهم على المعدات الجديدة لدى الشركة، حيث تم شراء حاويات لنقل حقائب الركاب من الصالات إلى الطائرة ووضع أقفال عليها، بحيث لا يمكن العبث بها خلال فترة تحركها من الصالة إلى الطائرة، إضافة لاتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة وهو ما حظى باشادة الجانب الروسى الذى تابع أيضًا خدمة شركتنا للطائرات التى رافقت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر أواخر العام الماضي.

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