القبض على داعشي قادمًا من تركيا بمطار القاهرة

تمكّنت السلطات الأمنيّة بمطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، من القبض على راكب ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي قادمًا من سوريا عن طريق تركيا، حيث تم تسليمه للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب طيران النيل القادمة من مطار صبيحة التركي تبين وجود صبى أقل من 15 عامًا دون أية حقائب وبوضع بيانات اسمه على جهاز كمبيوتر الجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول مع الضبط لتورطه مع تنظيم داعش وتلقيه تدريبات مكثفة ضمن التنظيم الإرهابى.



على الفور تم القبض على الصبى وتسليمه للجهات الأمنية المختصة والتحقيق معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.