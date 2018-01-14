أهم 12 ملفًا في استراتيجية ٢٠٢٥ لقطاع الاتصالات

يرصد «الدستور» أهم ١٠ ملفات في استراتيجية وزارة الاتصالات ٢٠٢٥، والتي تستهدف تحقيق أعلى معدلات نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتسعي الوزارة إلي تنفيذ هذه الاستراتيجية على ٣ مراحل تنتهي بتحقيق حلم مصر، لتصبح أكبر مركز تكنولوجي إقليمي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومركز تصدير للصناعات المتخصصة لأكثر من ٣٠ سوقا عالمية.



١- زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%.

٢- زيادة الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلي 20 مليار دولار.

٣- توفير 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

٤- إنشاء 10 مصانع للإلكترونيات، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية.

٥- إنشاء 10 مناطق تكنولوجية، إضافة لمدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

٦- القطاع يصبح إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والاجتماعي فى الدولة.

٧- تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة.

٨- تطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلي المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال.

٩- زيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا.

١٠- التنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.