القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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اقتصاد
الأحد 14/يناير/2018 - 09:46 م

أهم 12 ملفًا في استراتيجية ٢٠٢٥ لقطاع الاتصالات

المهندس ياسر القاضي،
المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2021636

يرصد «الدستور» أهم ١٠ ملفات في استراتيجية وزارة الاتصالات ٢٠٢٥، والتي تستهدف تحقيق أعلى معدلات نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسعي الوزارة إلي تنفيذ هذه الاستراتيجية على ٣ مراحل تنتهي بتحقيق حلم مصر، لتصبح أكبر مركز تكنولوجي إقليمي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ومركز تصدير للصناعات المتخصصة لأكثر من ٣٠ سوقا عالمية.

١- زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%.
٢- زيادة الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلي 20 مليار دولار.
٣- توفير 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
٤- إنشاء 10 مصانع للإلكترونيات، واستضافة 5 مراكز للبيانات العملاقة العالمية.
٥- إنشاء 10 مناطق تكنولوجية، إضافة لمدينة المعرفة التكنولوجية الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
٦- القطاع يصبح إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والاجتماعي فى الدولة.
٧- تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجي، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة.
٨- تطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلي المجتمع الرقمي، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال.
٩- زيادة الاستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا.
١٠- التنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالي للمواطنين.

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