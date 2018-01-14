القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 09:44 م

الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين بالعاصمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
متابعات
dostor.org/2021635

أطلقت الشرطة التونسية مساء اليوم، قنابل الغاز لتفريق عشرات المحتجين الشبان في حي التضامن بالعاصمة تونس، وذلك في تجدد للاحتجاجات على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب بعدما هدأت وتيرة المظاهرات نسبيا خلال اليومين الماضيين.

وأوضح شاهد عيان أن الشبان الذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم العشرين سنة رشقوا سيارات الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات السيارات قبل أن تلاحقهم قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز.

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