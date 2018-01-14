سفير السودان في القاهرة ينفي عودته قريبًا

نفى السفير السوداني لدى مصر عبدالحليم عبد المحمود، اليوم، تحديد موعد عودته إلى القاهرة.



وكان عبدالمحمود قد غادر القاهرة، في الرابع من يناير الجاري، بعد أن استدعته وزارة الخارجية السودانية للتشاور.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تقوم بتقييم مسألة سحب السفير السوداني من القاهرة لاتخاذ الإجراء المناسب.



ونقلت صحيفة «الراكوبة» السودانية عن السفير عبدالمحمود عبدالحليم القول: «عودتي ليست وشيكة ولم نقرر موعدًا لذلك حتى الآن».