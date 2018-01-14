بعد 20 عاما.. «كلوني» يعود للدراما

يعود الممثل والمخرج الأميركي، جورج كلوني، للدراما بمسلسل "كاتش-22" المقتبس من رواية لجوزيف هيلر، حيث ينتج ويمثل ويشارك في إخراج المسلسل، وذلكح بعدما غادر مسلسل "أي آر" الشهير.



وسيقتصر المسلسل على 6 حلقات على ما ذكرت آيمي باول رئيسة استوديوهات باراماونت تيليفجن، التي تنتج المسلسل مع شركة "أنونيموس كونتنت".



وأوضحت باول أن كلوني (56 عاما)، الحائز على جائزتي أوسكار، سيحصل على حوالى مليون دولار عن كل حلقة.



وستكون المرة الأولى، التي يؤدي فيها جورج كلوني دورا متواصلا في التلفزيون منذ مسلسل "أي آر" (1944-2009)، الذي حقق له شهرة كبيرة.



وكان يؤدي في المسلسل دور الطبيب داغ، الذي استقال من مستشفى شيكاغو خلال حلقة بثت في 18 فبراير 1999 في الولايات المتحدة، وانطلق

كلوني بعد ذلك في السينما بنجاح.



ورواية جوزيف هيلر، التي سبق واقتبست إلى فيلم سينمائي أخرجه مايك نيكولز عام 1970، تدور خلال الحرب العالمية، وتتناول قصة متخيلة للكابتن يوساريان، وهو طيار أميركي يحاول الانسحاب من المعارك مدعيا أنه مجنون.