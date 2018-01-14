القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:50 ص

حبس المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالقاهرة
10:05 ص

الغاز يقتل ربة منزل فى الهرم
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
03:44 ص

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس
12:23 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى «اقتحام الحدود الشرقية»
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
فن
الأحد 14/يناير/2018 - 11:38 ص

بعد 20 عاما.. «كلوني» يعود للدراما

جورج كلوني
جورج كلوني
وكالات
dostor.org/2020795

يعود الممثل والمخرج الأميركي، جورج كلوني، للدراما بمسلسل "كاتش-22" المقتبس من رواية لجوزيف هيلر، حيث ينتج ويمثل ويشارك في إخراج المسلسل، وذلكح بعدما غادر مسلسل "أي آر" الشهير.

وسيقتصر المسلسل على 6 حلقات على ما ذكرت آيمي باول رئيسة استوديوهات باراماونت تيليفجن، التي تنتج المسلسل مع شركة "أنونيموس كونتنت".

وأوضحت باول أن كلوني (56 عاما)، الحائز على جائزتي أوسكار، سيحصل على حوالى مليون دولار عن كل حلقة.

وستكون المرة الأولى، التي يؤدي فيها جورج كلوني دورا متواصلا في التلفزيون منذ مسلسل "أي آر" (1944-2009)، الذي حقق له شهرة كبيرة.

وكان يؤدي في المسلسل دور الطبيب داغ، الذي استقال من مستشفى شيكاغو خلال حلقة بثت في 18 فبراير 1999 في الولايات المتحدة، وانطلق
كلوني بعد ذلك في السينما بنجاح.

ورواية جوزيف هيلر، التي سبق واقتبست إلى فيلم سينمائي أخرجه مايك نيكولز عام 1970، تدور خلال الحرب العالمية، وتتناول قصة متخيلة للكابتن يوساريان، وهو طيار أميركي يحاول الانسحاب من المعارك مدعيا أنه مجنون.

موضوعات متعلقة

رانيا فريد شوقى بين «أبوالعروسة» و«بالحب هنعدى»

اليوم.. «فهمى والعابدين» فى «صالون أنوشكا»

الأربعاء.. «كرارة والرداد» في «صالون أنوشكا»

مشوار رامي عياش مع السرطان فى «صالون أنوشكا» (فيديو)

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»

منذ يومين

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى

منذ 3 أيام

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير

منذ 4 أيام

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

منذ 4 أيام

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»

منذ أقل من شهر

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم

الآن

الإسرائيليون يختارون «لا أحد» لرئاسة الوزراء

أردني يعتدي على عامل مصري يطعنه فى الرئة

صحيفة بريطانية تكشف مقر حبس الوليد بن طلال الجديد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

ياسمين صبرى تتعرض لإصابة خطيرة

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور.. 77 دولة تشارك فى مسابقة ملكات جمال القارات بالبحر الأحمر

محافظ بورسعيد: مديرو المدارس محور نجاح المنظومة التعليمية

ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)

نجم الساعة

منتجون وبرلمانيون يكشفون استراتيجية النهوض بالزراعة فى 2018

ads
الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

ياسمين صبرى تتعرض لإصابة خطيرة

كشكول

"التعليم العالي": 150 حالة غش بالامتحانات

خبراء دوليون في مؤتمر الجامعة الأمريكية أول فبراير

منح مجانية للبكالوريس والماجستير من الأكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان

55% من رأس المال مملوكة لمصريين وتقديم خطة استراتيجية لعمل الجامعة لـ5 سنوات بقانون الجامعات الخاصة والأهلية

عميد "الدعوة بالأزهــــر": المواجهة الفكرية ليست جادة.. ..وعلماء بـ"شنطة وبحث واحد" يحضرون جميع المؤتمرات

منوعات

تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

10 طرق طريفة لإنهاء العلاقة مع حبيبك

المثقف

«إحياء علوم الإسكندرية».. آخر إصدارات قصور الثقافة

ولاد الكار

الأعلى للإعلام ينظم دورة تدريبية حول «الشمول المالى وأدوات التمويل فى البورصة»

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: بادر بمساعدة الشريك على حل مشكلته

الصحة

«لينبارزا».. تفاصيل أحدث علاج لسرطان الثدى

الدستور على فيسبوك
ads