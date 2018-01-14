تحرير الطبيب الأوكرانى المختطف فى ليبيا

أعلنت السفارة الأوكرانية في تونس، على موقعها على الإنترنت، تحرير الطبيب الأوكرانى المختطف في ليبيا، من قبل إحدى المجموعات المسلحة.



وجاء فى بيان السفارة "فى 13 يناير أطلق سراح طبيب أوكراني مختطف في ليبيا، والذي كان يعمل بموجب عقد خاص في مدينة سبها واختطفته قبل أيام قليلة إحدى الجماعات المسلحة".



وأكدت السفارة أنّ الإفراج جاء نتيجة الاتفاقات التي توصل إليها الدبلوماسيون الأوكرانيون خلال المفاوضات مع زعماء القبائل المحلية.



ودعت السفارة الأوكرانية مرة أخرى جميع مواطنى أوكرانيا فى ليبيا إلى مغادرة أراضيها فورًا لأن "تسوية مثل هذه القضايا من خلال القنوات الدبلوماسية مشكلة صعبة للغاية".