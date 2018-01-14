مدمرة أمريكية تغادر البحر الأسود بعد مناورات مع أوكرانيا

غادرت المدمرة الأمريكية " USS Carney" البحر الأسود بعد انتهاء مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية.



ونشر الموقع التركي "Yoruk Isik"، الذي ينقل أخبار تحركات السفن الحربية في مضيق البوسفور، صورا للمدمرة الأمريكية على صفحته في "تويتر" تظهر وصولها قرب السواحل التركية.



وشاركت المدمرة الأمريكية في مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية بهدف رفع مستوى التعاون العسكري وقدرات الجيش الأوكراني، وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وذكرت وكالة "إنترفاكس"، في وقت سابق أن المدمرة الأمريكية المزودة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس"، مجهزة بـ 56 صاروخ كروز "توماهوك".



وتعتبر المدمرة "USS Carney" أول قطعة بحرية أمريكية تدخل مياه البحر الأسود في العام الجديد، وكانت قد شاركت في مناورات مع البحرية الأوكرانية اُطلق عليها اسم "نسيم البحر" في يوليو العام الماضي.