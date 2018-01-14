القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 11:23 ص

ضبط عاطلين بالفيوم بحوزتهما أسلحة نارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2020774

ألقى المقدم وائل عبدالحى، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، القبض على عاطلين، وبحوزتهما أسلحة نارية.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا، من اللواء حسام فوزى، مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث مركز إطسا من ضبط كلا من "هانى. ال" 32 سنة، عاطل و"أحمد س"21 سنة، عاطل، وبحوزة الأول "بندقية خرطوش عيار 12 ملى"، ولدى الثانى "فرد محلى الصنع عيار 16 ملى وعدد من الطلقات لذات العيار".

وحرر عنها المحضر رقم 589 إدارى مركز إطسا لسنة 2018، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات؛ تمهيدًا لإحالتهما إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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