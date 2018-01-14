القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 11:23 ص

رئيس وزراء اليابان يصل ليتوانيا ضمن جولته الأوروبية

رئيس الوزراء اليابانى
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
جهاد الخطيب
dostor.org/2020773

وصل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأحد، كاوناس عاصمة ليتوانيا، وكان في استقباله عمده كاوناس فيسفالداس ماتيجوسايتيس.

وتشمل جولة "آبي" دول البلطيق الثلاث أستونيا وليتوانيا ولاتفيا، بالإضافة إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا، وتعد هذه أول زيارة لرئيس وزراء يابانى إلى تلك الدول.

وذهب "شينزو آبي" إلى منزل دبلوماسي ياباني يهودي في كاوناس، وخلال الزيارة وقع رئيس الوزراء اليابانى، فى دفتر الضيوف داخل منزل الدبلوماسى اليابانى اليهودى حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وبدأت الجولة اليابانية من يوم الجمعة الماضية، والهدف منها هو الحصول على دعم لسياسته الحازمة حيال كوريا الشمالية.

وكان التقى رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، نظيره اللاتفى ماريس كوسينسكيس، فور وصوله، أمس السبت، إلى ريجا، عاصمة لاتفيا، وذلك ضمن ذات الجولة، حيث اتفق الجانبان على ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العمل سويا من أجل تطبيق اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبى والذى تم الانتهاء منه العام الماضى.

وأكد أن ممثلى أكثر من 30 شركة يابانية يرافقونه لتطوير علاقات تجارية، فيما سيعود رئيس الوزراء اليابانى، إلى بلاده، يوم الأربعاء المقبل.

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