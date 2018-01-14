القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:50 ص

حبس المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالقاهرة
10:05 ص

الغاز يقتل ربة منزل فى الهرم
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
03:44 ص

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس
12:23 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى «اقتحام الحدود الشرقية»
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
مصر
الأحد 14/يناير/2018 - 11:22 ص

«الرواد» بنقابة الأطباء تبحث تنظيم احتفالية بمناسبة عيد الأم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2020770

عقدت لجنة الرواد بالنقابة العامة للاطباء، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كيميت للرعاية الصحية، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الأم، على مستوى النقابات الفرعية، وإجراء حصر للأطباء فوق سن الستين، وذلك تمهيدًا لعقد أول لقاء تعارفي للرواد، والذين بلغوا سن المعاش، وتكريم قدامى الأطباء.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية والخاصة، على تفعيل الكارت الذهبي للأطباء فوق سن الـ٦٠، بعمل تخفيضات على الخدمات من مواصلات وتذاكر المسارح والسينما ودخول الأوبرا، كما تم الاتفاق على دعوة النقابات الفرعية لعمل لجان راود للاهتمام والاستفادة من خبرات الأطباء فوق سن الـ ٦٠.

وحضر الاجتماع الدكتورة نجوى الشافعى، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، والدكتورة سناء فؤاد، عن نقابة القاهرة، والدكتور محمد السعيد شبانة، عن نقابة دمياط، والدكتور محمد السيد غازى، عن نقابة الغربية، والدكتورة سعاد نجاح، عن نقابة القاهرة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

منذ 3 أيام

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 23

الآن

الإسرائيليون يختارون «لا أحد» لرئاسة الوزراء

أردني يعتدي على عامل مصري يطعنه فى الرئة

صحيفة بريطانية تكشف مقر حبس الوليد بن طلال الجديد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

ياسمين صبرى تتعرض لإصابة خطيرة

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ بنى سويف يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

بالصور.. 77 دولة تشارك فى مسابقة ملكات جمال القارات بالبحر الأحمر

محافظ بورسعيد: مديرو المدارس محور نجاح المنظومة التعليمية

ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)

نجم الساعة

منتجون وبرلمانيون يكشفون استراتيجية النهوض بالزراعة فى 2018

الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

ياسمين صبرى تتعرض لإصابة خطيرة

كشكول

"التعليم العالي": 150 حالة غش بالامتحانات

خبراء دوليون في مؤتمر الجامعة الأمريكية أول فبراير

منح مجانية للبكالوريس والماجستير من الأكاديمية الدبلوماسية بأذربيجان

55% من رأس المال مملوكة لمصريين وتقديم خطة استراتيجية لعمل الجامعة لـ5 سنوات بقانون الجامعات الخاصة والأهلية

عميد "الدعوة بالأزهــــر": المواجهة الفكرية ليست جادة.. ..وعلماء بـ"شنطة وبحث واحد" يحضرون جميع المؤتمرات

منوعات

تعرف على تكلفة أغلى مناكير فى العالم

«كل يوم رقاصة».. حكاية سهير زكى مع أم كلثوم وعبدالناصر

10 طرق طريفة لإنهاء العلاقة مع حبيبك

المثقف

«إحياء علوم الإسكندرية».. آخر إصدارات قصور الثقافة

ولاد الكار

الأعلى للإعلام ينظم دورة تدريبية حول «الشمول المالى وأدوات التمويل فى البورصة»

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: بادر بمساعدة الشريك على حل مشكلته

الصحة

«لينبارزا».. تفاصيل أحدث علاج لسرطان الثدى

الدستور على فيسبوك
ads