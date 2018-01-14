«الرواد» بنقابة الأطباء تبحث تنظيم احتفالية بمناسبة عيد الأم

عقدت لجنة الرواد بالنقابة العامة للاطباء، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة كيميت للرعاية الصحية، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الأم، على مستوى النقابات الفرعية، وإجراء حصر للأطباء فوق سن الستين، وذلك تمهيدًا لعقد أول لقاء تعارفي للرواد، والذين بلغوا سن المعاش، وتكريم قدامى الأطباء.



وأكدت النقابة في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية والخاصة، على تفعيل الكارت الذهبي للأطباء فوق سن الـ٦٠، بعمل تخفيضات على الخدمات من مواصلات وتذاكر المسارح والسينما ودخول الأوبرا، كما تم الاتفاق على دعوة النقابات الفرعية لعمل لجان راود للاهتمام والاستفادة من خبرات الأطباء فوق سن الـ ٦٠.



وحضر الاجتماع الدكتورة نجوى الشافعى، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، والدكتورة سناء فؤاد، عن نقابة القاهرة، والدكتور محمد السعيد شبانة، عن نقابة دمياط، والدكتور محمد السيد غازى، عن نقابة الغربية، والدكتورة سعاد نجاح، عن نقابة القاهرة.