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الأحد 14/يناير/2018 - 11:17 ص

النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة التعديلات الوزارية

البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2020767

بدأ عدد من نواب البرلمان في التوافد على مقر مجلس النواب. والتواجد بالبهو الفرعوني، وذلك لحضور الجلسة الطارئة للتصويت على التعديلات الوزارية الجديدة.

وتلقى نواب البرلمان رسالة من أمين المجلس المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: «قرر رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من الأعضاء أهمية الحضور».

وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان على «أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء».

النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة التعديلات الوزارية
النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة التعديلات الوزارية
النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة التعديلات الوزارية
النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة التعديلات الوزارية
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