القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 11:17 ص

محادثات «عمل» بين الكوريتين قرب «قرية الهدنة»

وزير الوحدة الكوري
وزير الوحدة الكوري
وكالات
dostor.org/2020766

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان، اليوم الأحد، إنّ الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 يناير، في «تونجيل» على الجانب الكوري الشمالي من قرية «بانمونجوم» الحدودية التي تعرف باسم «قرية الهدنة».

وحسب «رويترز»، فقد أضافت الوزارة في بيانها أن وفدا برئاسة مسئول من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادليا في «بيس هاوس» في الجانب الكوري الجنوبي من «بانمونجوم» بالمنطقة منزوعة السلاح، وفي «تونجيل» في كوريا الشمالية، وفقا لـ«رويترز».

وقالت وزارة الوحدة، في وقت سابق اليوم، إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 يناير بشأن الأمر.

وأضافت: «طلبت الوزارة أيضا ردا سريعا على طلب كوريا الجنوبية في 12 يناير؛ لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي في بيونجتشانج».

وقال مسئولون من البلدين إنهم اتفقوا، يوم الثلاثاء، على إجراء مفاوضات لحل المشكلات وتفادي وقوع صراع غير مقصود، وذلك بعد أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين، وسط توتر شديد بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت إنها تسعى لتشكيل فريق نسائي مشترك مع كوريا الشمالية في لعبة الهوكي، وقال مسئول اللجنة الأولمبية الدولية في كوريا الشمالية إن اللجنة تبحث الاقتراح، بينما سيعقد الجانبان محادثات أخرى برعاية اللجنة يوم 20 يناير.

وفي بيان مشترك عقب محادثات استمرت 11 ساعة، يوم الثلاثاء، قالت الكوريتان إنهما اتفقتا على إجراء محادثات عسكرية، وإن بيونج يانج سترسل وفدا كبيرا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

ورحبت واشنطن بالمحادثات بين البلدين، واصفة إياها بأنها خطوة أولى لحل أزمة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية، رغم أن بيونج يانج قالت إن أسلحتها موجهة فقط صوب الولايات المتحدة وليست محل نقاش.

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