«التخطيط»: تخصيص 438 مليون جنيه لإعمار جنوب سيناء

رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حوالي 438 مليون جنيه، لاستكمال تنفيذ العديد من مشروعات التشييد والبناء بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من إجمالي المخصصات الاستثمارات الحكومية للمحافظة، المقدرة بحوالي 2.250 مليار جنيه.



وتشير بيانات خطة العام المالي 2017-2018، إلى استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من الاستثمارات، بمبلغ 710.6 مليون جنيه، يليه قطاع التشييد والبناء بمبلغ 438 مليون جنيه.



وكانت وزارة التخطيط، قد قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21% من جملة الاستثمارات الكلية، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32% والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.

