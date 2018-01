21 متسابقًا في المواجهة المباشرة لـ«ذا فويس»

انطلقت أولى حلقات المواجهة في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز" The Voice Kids في موسمه الثاني.



وفي الحلقة الأولى، تنافس 21 متسابقا من الفرق الثلاث، وكانت البداية نارية في فريق كاظم الساهر، واختار نورهان وشيماء وجنة.



وعلى أنغام "أسمر يا اسمراني" لم يكن الخيار سهلًا أمام كاظم، وأعطته ناردين فرج، مقدمة البرنامج، الفرصة ليفكر، ولم يتمكن تامر ونانسي من مساعدته.



ودقت ساعة الحسم، وقال كاظم رأيه بسرعة فيهن، مشيرًا إلى أنه معجب بصوت شيماء السهل الممتنع وطريقة أدائها المميزة، وأضاف أن جنة لديها خبرة المسرح وتستطيع جذب الجمهور ونورهان تملك صوتًا صافيًا وابتسامة جميلة، وفي النهاية، أعلن تأهل جنة الجندي إلى المواجهة الأخيرة.



وفي المواجهة الثانية، اختار كاظم الساهر كلًا من التوأم لقاء وزينة علاء الدين وتاج قسام وماريا قحطان في مواجهة واحدة، ليؤدي أغنية "سونة يا سنسن" لشادية.



وطيلة فترة غنائهن، كان الجمهور يصفق بحرارة والمدربون مبتسمين، وحين انتهت الأغنية وقف لهن المدربون تعبيرًا عن سعادتهم بما قدمنه.



وتمنى تامر أن يرى كل أطفال العالم العربي فرحين مثل هذه الفتيات، وحين جاء وقت القرار، أكد كاظم أن طلتهن على المسرح تفرح القلب.



وقال كاظم: "أنا أحب أصواتكن لكن قانون البرنامج يدفعني لاختيار موهبة واحدة"، وعندما طلب من نانسي مساعدته قالت: "أنا أفضل أن أختفي وما أختار"، وبعدها اختار كاظم ماريا قحطان، أصغر مشتركة بـ"ذا فويس كيدز".



وحان دور فريق نانسي، واختارت "ليل الهاشم وجورج عاصي، وسلمى صفوت" ليقفوا ويتنافسوا على الحلبة.



ودمجت نانسي أغنيتين مختلفتين لأن ليل تغني بالأجنبي فاختارت لها أغنية Fly to the moon ولجورج وسلمى اختارت أغنية "على بابي واقف قمرين".



كانت المواجهة قوية جدًا، فقد تحمس المدربون لدرجة أنهم وقفوا أمام المسرح وبدأوا يصفقون بحرارة، وصعدت "نانسي" بجوارهم على المسرح وأكدت أن كل موهبة أعطت أكثر مما توقعت، وأعربت عن سعادتها بالإستماع لليل تغني بالعربي، وكذلك التزام جورج بكل التعليمات في التمارين، كما أشادت بأداء سلمى وحضورها.



وأعلنت اسم جورج عاصي ليكمل معها إلى المواجهة الأخيرة، ليتأثر بالنتيجة بعد أن وقف على أعصابه لدقائق على المسرح، وبدأ يبكي.



وأول مواجهة شبابية كانت في فريق نانسي عجرم، وتنافس كل من آدم النجار وأبي الفارس وطه محسن.



واختارت لهم نانسي أغنية "ردوا حبيبي" لملحم زين، وأدوها بطاقة كبيرة وقدموا عرضًا مميزًا على المسرح.



وفور انتهائهم، سارعت نانسي للصعود إلى المسرح وتوجهت نحوهم لتقبلهم وتشكرهم على هذه المواجهة، وقالت لطه "شو هالصوت القوي والحلو" فيما قالت لأُبي: "أنت يا رجال صغير، غنيت شيل عيونك عني ومن وقتا ما في شيل عيوني عنك"، ولآدم قالت: "برافو، أداء وصوت وحضور". ثم سألتهم بما وعدتمونوا فأجابوا "ألا نزعل".



وقررت نانسي أن يتأهل "آدم" للمرحلة النهائية، مما جعله يتأثر كثيرًا وانهمرت عيونه بالدموع.



فاز تامر حسني بنصيب الأسد في أولى حلقات المواجهة، ليشعل الحلبة ثلاث مرات، ويعلن أن هذا اليوم من أصعب الأيام وأنه يحمل هم إعلان النتائج، وأصيب بالأرق بسبب هذه اللحظات المؤثرة.



وكانت المواجهة الأولى في فريق تامر حسني بين أشرقت أحمد ونينار دلا ومحمد أسامة، واختار لهم تامر أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه" لجورج وسوف.



وعقب انتهائهم من الغناء، جلس تامر على الأرض ووضع يديه على وجهه ولم ينظر إليهم، تأكيدًا على أنه في ورطة كبيرة ولا يعرف من يختار من بينهم.



ووقع تامر في حيرة وأكد أنه فقد النطق بعد هذه المواجهة، ليعلن بقاء "أشرقت" معه، وطلبت منه نانسي ألا يحزن ولا يشعر بتأنيب الضمير لأنهم كلهم متميزون، لكن أشرقت لمعت بينهم.



أما المواجهة الثانية في فريق تامر حسني فكانت بين آدم الهداجي وتاليا برهوش وليا قرص وأختار لهم أغنية You are the one that I want.



وعلى المسرح قدمّوا عرضًا مميزًا وحمسوا الجمهور، وخاصة "آدم" الذي غنى ورقص ليتفاعل معه الجمهور، وهذا ما دفع تامر، ليعلن انتقاله للعروض المباشرة.



ووجه تامر حسني كلمة للمتسابقات، قائلًا: "تاليا" صوت ساحر، وضحكتك ساحرة، و"ليا" لديك تمكن في صوتك والحلاوة في سنك وعارف أنك بتحبيني قوي".



وفي مواجهة استثنائية ونارية، أشعل كل من خال الفايد وجاد عز الدين ومحمد الخشاب مسرح The Voice Kids بأغنية "غريبة الناس" لوائل جسار.



وبدا خالد مرتبكًا وخائفًا، ونسى كلمات الأغنية أكثر من مرة، بالرغم من عذوبة وحلاوة صوته، وطلب منهم "تامر" ألا يحزنوا مهما كانت النتيجة.



واختار "تامر" جاد عز الدين، لافتًا إلى أنه غنى الكلام واللحن والعُرب بشكل صحيح فاكتملت فيه كل العناصر التي أهلته للمنافسة المقبلة.



وتأثر خالد بقرار تامر وبعدم اختياره وبكى بشدة، ليطلب منه "تامر" أن يكمل المشوار الذي بدأه في The Voice Kids.