«التخطيط» تخصص 578.2 مليون جنيه لتطوير التعليم بالمنوفية

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي توفير إعتمادات مالية قدرها 2.612 مليار جنيه كجزء من الاستثمارات الحكومية لصالح محافظة المنوفية، في إطار خطة العام المالي 2017-2018.



ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية التابعة لوزارة التخطيط علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالي 970 مليون جنيه، يليه قطاع خدمات التعليم بمبلغ 578.2 مليون جنيه.



وكانت وزارة التخطيط، قد قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21% من جملة الاستثمارات الكلية، وقد بلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32% والقروض والتسهيلات 4%.



وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.