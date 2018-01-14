انزلاق طائرة ركاب بعد هبوطها فى مطار دولى بتركيا

انزلقت طائرة ركاب من على المدرج، وعلقت في الوحل، بعد هبوطها بمطار دولي في ولاية طرابزون التركية، المطلة على البحر الأسود، في وقت متأخر من أمس السبت.



ونشرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، صورا لجهود إنقاذ الطائرة، التي علقت في الوحل على بعد أمتار من البحر، وكانت الطائرة، التابعة لشركة بيجاسوس الخاصة، قادمة من العاصمة أنقرة.



ونقلت الأناضول عن محافظ المدينة «يوجل يافوز» القول إن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب، وأنه جرى إجلاؤهم بسلام.



وتم استئناف الرحلات الجوية في مطار طرابزون الدولي اليوم، عقب تعليقها فترة مؤقتة في أعقاب الحادث.