الجيش التركى يكثف قصفه لمواقع الأكراد فى عفرين السورية

استهدفت قوات تركية، فجر اليوم الأحد، مواقع تابعة للمسلحين الأكراد في مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.



وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي البلاد كثفت قصفها المدفعي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في عفرين، حيث أطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لعفرين.



كان القصف المدفعي التركي لعفرين بدأ، ظهر أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية.



على الجانب الآخر، أفادت وكالة هاوار الكردية السورية، بأن اشتباكات تدور بين الوحدات الكردية من جانب وقوات تركية من جانب آخر.



يذكر أن «أردوغان» أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري توسيع عملية درع الفرات، التي أطلقتها بلاده في شمال سوريا في أغسطس من عام 2016، لتشمل بلدتي منبج وعفرين التي يسيطر عليهما المسلحون الأكراد.



وتنشر تركيا حاليا قوات في محافظة إدلب المتاخمة لعفرين، في إطار اتفاق كان تم التوصل إليه العام الماضي مع روسيا وإيران لفرض خفض التصعيد في المحافظة.



أما منبج فتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكون فيها.

وتتهم تركيا الوحدات الكردية وقسد بأنهما الذراع السورية لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تصنفها تركيا منظمة انفصالية إرهابية.



وقال أردوغان، اليوم،: لقد حان الوقت لتدمير مشروع المنظمة الانفصالية لإقامة ممر إرهابي في سوريا.

