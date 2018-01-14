تخصيص ساعة لذوي الإعاقة بسوهاج لعمل توكيلات انتخابات الرئاسة

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إنه تم تخصيص ساعة لذوي الإعاقة لتحرير التوكيلات والاستمارات اللازمة لانتخابات الرئاسة، وذلك من الساعة الـ4 إلى 5 مساءً بفرع الاستثمار، ومن الساعة الـ5 إلى 6 مساءً بالفرع الرئيسي مع احتفاظ ذوي الإعاقة بالحق لعمل الاستمارات في أي وقت مناسب لهم، وسوف يتم نزول المختصين إلى الدور الأرضي لذوي الإعاقة نظرًا لعدم وجود مصعد بفرع الاستثمار.



يأتي ذلك في إطار مبادرة سوهاج صديقة لذوي الإعاقة، وتم التواصل مع مسئولي الشهر العقاري بسوهاج، ورئيس فرع الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.



وأضاف عبدالمنعم أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل تقديم كافة سبل الراحة المتاحة أمام ذوي الإعاقة لممارسة كافة حقوقهم القانونية والدستورية في الانتخابات الرئاسية بجميع مراحلها، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على الشهر العقاري بكافة الفروع لتحرير الاستمارات الخاصة بترشيحات المحتملين لرئاسة الجمهورية.