الأقصر تستضيف المؤتمر الدولى الرابع لتحسين الأرض

تستضيف محافظة الأقصر المؤتمر الدولي في مجال الهندسة المدنية، والذي يأتي بعنوان المؤتمر الدولي الرابع لتحسين الأرض والتحكم الأرضي، وهو الرابع من سلسلة مؤتمرات دولية تم عقدها مسبقًا في دول أستراليا وسنغافورة والصين.



يعقد المؤتمر يوم 16 فبراير المقبل ولمدة 4 أيام، برئاسة الدكتور محمد الغريب صقر أستاذ الهندسة بجامعة طنطا، ومن المقرر أن يحضره قرابة 500 عالم من داخل وخارج مصر، وشباب الباحثين.



يأتى المؤتمر تحت رعاية الجمعيتين الدولية والمصرية لميكانيكا التربة وهندسة الأساسات، وبدعم علمي من بعض الجمعيات الدولية الأخرى في مجالات مختلفة مثل الأنفاق والمنشآت التحت أرضية، واستصلاح الأراضي وتحسين التربة للمنشآت، ومواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل.



ويشمل المؤتمر جلسات علمية وورش عمل للمؤتمر يحضرها كبار علماء دوليين من المتخصصين في هذا المجال الدقيق من تخصصات الهندسة المدنية، كما يشمل المؤتمر يومًا لعقد مؤتمر علمى لشباب الباحثين بمصر والعالم في نفس مجال تخصص المؤتمر، ويتخلله بعض الزيارات العملية لمشاريع هندسية متميزة، وزيارات ترفيهية للمعالم الأثرية والسياحية لعائلات العلماء من خارج مصر وداخلها.