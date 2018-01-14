إحالة مُديرَيْ الإدارة القانونية بـ«المصرية للقاحات البيطرية» للمحاكمة

انتهت إدارة التفتيش الفني، على الإدارات القانونية بوزارة العدل، إلى إحالة مديري الإدارة القانونية بالشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، للمحاكمة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



وكشفت التحقيقات عن أن "حسن ك"، مدير عام الإدارة القانونية السابق بالشركة، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في التحقيق رقم 16 لسنة 2007، منذ إحالته إليه في ذات العام، وحتى نقله في 2012، إضافة إلى عدم تسليمه ملف القضية رغم نقله إلى إدارة أخرى.



وتبين أن "جمال ال"، مدير عام الإدارة القانونية الحالي بذات الشركة تقاعس عن استلام الملف رقم 16 لسنة 2007 منذ تسلمه العمل كمدير للإدارة القانونية منذ عام 2012 وحتى أبريل 2017، رافضا فتح الدولاب الخاص بالمتهم الأول، منذ نقله في عام 2012 حتى تاريخ الجرد في يناير 2016.