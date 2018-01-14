القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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10:50 ص

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10:05 ص

الغاز يقتل ربة منزل فى الهرم
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
03:44 ص

إجراءات جديدة لصالح العاطلين عن العمل والفقراء فى تونس
12:23 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين فى «اقتحام الحدود الشرقية»
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
النائب
الأحد 14/يناير/2018 - 11:04 ص

«باشات»: البرلمان لم يخطر بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى حتى الآن

النائب حاتم باشات
النائب حاتم باشات
سعيدة عامر
dostor.org/2020749

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلة مريم ديسالينه، لم يخطر البرلمان، حتى الآن، بموعد زيارته له، مشيرًا إلى أنه سيصل اليوم القاهرة، لكن لا يعنى ذلك زيارته للبرلمان المصرى.

وأضاف "باشات" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": «أن البرلمان لا يعلم سواء كان رئيس الوزراء الإثيوبى يرغب في زيارته من عدمه»، لافتًا إلى أن السفير الإثيوبى سبق وزار لجنة الشئون الإفريقية وطالب بتحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب.


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