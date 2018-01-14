«باشات»: البرلمان لم يخطر بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى حتى الآن

قال النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلة مريم ديسالينه، لم يخطر البرلمان، حتى الآن، بموعد زيارته له، مشيرًا إلى أنه سيصل اليوم القاهرة، لكن لا يعنى ذلك زيارته للبرلمان المصرى.



وأضاف "باشات" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": «أن البرلمان لا يعلم سواء كان رئيس الوزراء الإثيوبى يرغب في زيارته من عدمه»، لافتًا إلى أن السفير الإثيوبى سبق وزار لجنة الشئون الإفريقية وطالب بتحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب.





