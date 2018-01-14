ميانمار وبنجلاديش تبحثان عودة «الروهينجا».. غدًا

يجتمع مسئولون من ميانمار وبنجلاديش، غدًا الإثنين؛ لبحث كيفية تنفيذ اتفاق وقع فى 23 نوفمبر بشأن عودة أكثر من 650 ألف روهينجا هربوا من حملة عسكرية منذ أواخر أغسطس الماضى.



وتجدر الإشارة إلى أنّ ميانمار التى تحظى بغالبية البوذية قد حرمت منذ سنوات من الجنسية الروهينجيا وحرية الحركة والحصول على العديد من الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم ويعتبرون مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش بصفة رئيسية.



وقالت السلطات إن العائدين يمكن أنّ يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية، إذا كانوا يستطيعون إظهار أسلافهم الذين عاشوا فى ميانمار.



وقال لاجئين من الروهينجا لوسائل إعلام دولية «إن سلطات بنجلاديش أكدت لنا أنّ ميانمار ستعيد حقوقنا، وأنّنا سنتمكن من العيش بسلام».