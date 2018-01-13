«المحافظين» يناقش موقف الحزب من مرشحي الرئاسة

كشفت رشا عمار المتحدث الإعلامي باسم حزب المحافظين، أن اجتماع المكتب الرئاسي الذي عقد منذ قليل، بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد تطرق، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلافًا لما كان مطروح مسبقًا على جدول أعمال الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يستعرض استكمال هيكلة اللجان الداخلية للحزب والمستجدات السياسية والاجتماعية بشكل عام.



وأوضحت رشا أنه جري مناقشة موقف الحزب من المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل موسع بين أعضاء المجلس الرئاسي، وجاري إعداد بيان رسمي لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، سيعلن للإعلام بعد الانتهاء منه.



ويعقد حزب المحافظين اجتماع للمجلس الرئاسي برئاسة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب بصفة أسبوعية، ويناقش الأوضاع الداخلية للحزب والمستجدات علي الساحة السياسية وفقًا لما يحدده جدول الأعمال مسبقًا.



حضر الاجتماع المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، وجميع أعضاء المجلس الرئاسي.