أكبر دبلوماسي أمريكي معني باللاجئين يعتزم الاستقالة

قالت وكالة رويترز للانباء ان أن الدبلوماسي الأمريكي المسؤول عن قضايا اللاجئين يعتزم ترك منصبه خلال أيام.

وكتب سايمون هينشو القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب الإسكان واللاجئين والهجرة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه في قطاع اللاجئين يوم السبت أنه سيترك منصبه مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت الرسالة إلى أنه سيستمر في عمله بوزارة الخارجية الأمريكية لكن سيكون له اختصاص آخر.

ولم يذكر هينشو، صاحب الخبرة في العمل بالخارجية الأمريكية لمدة ثلاثة عقود، تفاصيل عن سبب تركه لمنصبه لكنه قال إن هذه الخطوة تأتي بناء على طلب منه.

وقال هينشو وفق رسالة البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز "بعد أربعة أعوام ونصف العام في الوظيفة ومرور عام على وجودي في الوظيفة تحت الإدارة الأمريكية الجديدة رأيت أن الوقت قد حان بالنسبة لي للانتقال (إلى موقع آخر)".



