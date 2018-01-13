شركة سويدية تغلق فروعها في جنوب إفريقيا بعد احتجاجات عارمة ضدها

أعلنت شركة الملابس السويدية "إتش آند إم"، اليوم السبت، غلق جميع متاجرها مؤقتا في جنوب إفريقيا، بعد احتجاجات ضد فروعها هناك، بسبب إعلان عنصري للشركة تجاه السود.

اقتحم بعض المتظاهرين في جنوب إفريقيا عددا من متاجر الشركة في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت "إتش آند إم" أن الاحتجاجات لم تسفر عن إصابة أي من العمال أو الزبائن، رغم أن الشرطة اضطرت إلى دخول المتجر وأطلقت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وأوضحت الشركة أن قرار إغلاق المتاجر اتخذ لاعتبارات تتعلق بالسلامة، وأن المتاجر لن يعاد فتحها إلا بعد أن يتم تحديد الأمور على أنها آمنة.

وتعرضت الشركة لانتقادات مكثفة بعد أن عرضت إعلانا لطفل أسود يرتدي قميصا مكتوبا عليه عبارة "ألطف قرد في الغابة"، واعتبرت تلك العبارة عنصرية.