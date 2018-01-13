«المتحدة الوطنية» تراقب الانتخابات الرئاسية بـ2000 عضو

أعلنت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها ستقدم طلب إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأكثر من ٢٠٠٠ مراقب، في عدد من المحافظات.

وأكدت المنظمة في بيان، أنها تمارس دورها في إطار النزاهة والشفافية وستكون على مسافة واحدة مع كل المرشحين، مؤكدة أنها ستعقد ورش عمل لأعضائها في ثلاث محافظات هي «القاهرة وسوهاج ودمياط»، لعرض برنامج توعية لدور المتابع وكيفية التعامل مع اللجان الفرعية خلال فترة الانتخابات.