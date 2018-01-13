القاهرة : السبت 13 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
11:16 ص

طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
07:16 م

خالد لطيف عن مكالمة مرتضى: «بيظهر مع الكل.. اشمعنى إحنا؟»
06:47 م

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون
06:31 م

إصابة نحو 40 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
أحزاب ونقابات
السبت 13/يناير/2018 - 10:18 م

«المتحدة الوطنية» تراقب الانتخابات الرئاسية بـ2000 عضو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2020491

أعلنت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها ستقدم طلب إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بأكثر من ٢٠٠٠ مراقب، في عدد من المحافظات.
وأكدت المنظمة في بيان، أنها تمارس دورها في إطار النزاهة والشفافية وستكون على مسافة واحدة مع كل المرشحين، مؤكدة أنها ستعقد ورش عمل لأعضائها في ثلاث محافظات هي «القاهرة وسوهاج ودمياط»، لعرض برنامج توعية لدور المتابع وكيفية التعامل مع اللجان الفرعية خلال فترة الانتخابات.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 9 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

منذ 9 شهر

النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل

الآن

هالة السعيد تنجو من تعديل «حكومة شريف»: جدول الوزيرة مزدحم

توافد نجوم الفن على مهرجان «what happens» (صور)

عودة السياحة الروسية إلى مصر ضربة قاضية لتركيا في «شتاء 2018»

شاهد.. الاعتداء على لاعب مصري فاز بالمركز الأول بالكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. السودان ينفي تصريحات سفيره في القاهرة «الأشد عنفًا» بشأن مصر

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

عرض مسرحى إباحى يثير الجدل فى إسبانيا

ألبومات الصور

مصر بلدنا (1)

مصر بلدنا (2)

طفل الباندا يلعب مع أمه بحديقة «بيوفال» فى فرنسا

بالصور: فى المترو.. المراجعة الأخيرة قبل الامتحان

نجم الساعة

منتجون وبرلمانيون يكشفون استراتيجية النهوض بالزراعة فى 2018

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. السودان ينفي تصريحات سفيره في القاهرة «الأشد عنفًا» بشأن مصر

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

عرض مسرحى إباحى يثير الجدل فى إسبانيا

كشكول

لا.. 7 مواقف ارفض فيها طلبات طفلك

محافظ الدقهلية لـ"المحرصاوي": لن أبخل بأي دعم للتعليم الأزهري

طلاب جامعة القاهرة يشاركون"السيسي" افتتاح المجمع الطبي بالمعادي

جامعة المنوفية تعلن خريطة الأنشطة الطلابية لإجازة "نص السنة"

"البحوث الإسلامية" تستعـد لمعسكرات طلاب الأزهـر في الإجازة

منوعات

«الله يرحمك يا رجولة».. «البلوزة» موضة الرجال خلال 2018 (صور)

«موضة الحيوانات».. «فوتو سيشن» بملابس غريبة

«الأجازة دخلت».. نصائح لسفر مريح بسيارتك

المثقف

25 فنانًا من 11 دولة يحاربون الإرهاب بالفن التشكيلي فيديو)

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تطالب «الحكومة» بمعلومات رسمية حول التعديل الوزارى

الأبراج اليوم

اعرف شخصيتك من أرقام ميلادك

الصحة

دراسة: «ممارسة الجنس تقوي ثقتك بنفسك»

الدستور على فيسبوك
ads