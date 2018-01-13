اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نرفض إملاءات الإدارة الأمريكية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين.



وأضافت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس إنها "شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية، فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام".



وأضافت أن هذه المرجعيات "تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".



ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها "إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة".



وقالت: «المؤتمر يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967».