عاجل.. السودان ينفي تصريحات سفيره في القاهرة «الأشد عنفًا» بشأن مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، ما نشر في موقع قناة «روسيا اليوم» من تصريحات لسفيرها في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، تحت عنوان «السودان يتخذ إجراءات أشد عنفًا ضد مصر بينها إعلان الحرب».



وذكرت الوزارة في البيان: «تداولت بعض وسائط الإعلام تصريحًا نقلًا عن قناة RT منسوبًا للسفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، تحت عنوان (السودان يتخذ إجراءات أشد عنفًا ضد مصر بينها إعلان الحرب)».



وأضاف البيان: «وزارة الخارجية تنفي وبصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد أنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية. وتود وزارة الخارجية أن توضح أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقد قامت قناة RT بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه».



واختتمت الوزارة بيانها بـ«أن وزارة الخارجية تؤكد حرص السودان على الأمن والاستقرار والسلام في البلدين الشقيقين».