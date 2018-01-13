في ذكرى الـ21 لوفاتها.. هنا عاشت مديحة كامل (صور)

في 162 شارع 26 يوليو عقار يتكون من ثلاث طوابق عاشت به الفنانة الراحلة مديحة كامل أخر أيامها قبل وفاتها المنية عام 1997.



وفي ذكرى وفاتها الـ21 ذهبنا إلى المكان الذي عاشت فيه قطة السينما المصرية، وهو عقار يقع بميدان سفينكس في حي المهندسين، وبالتحدث مع حسين أحمد حارس العقار المجاور، قال إنه لم يكن يعرف الفنانة الراحلة وكل ما يعرفه هو أنها كانت تقيم بهذا الشارع، لكنه لم يراها سوى مرات قليلة تحصى على أصابع اليدين، واستلم عمله قبل رحيل الفنانة بـ5 أعوام فقط، وبالانتقال إلى إيمان أشرف أحد القاطنين بالشارع أكدت أنها لم تكن تعلم أن في شارعهم كانت تقيم مديحة كامل تلك الفنانة العظيمة التي تحبها كثيرًا لكنها عرفت ذلك بمحض الصدفة عندما ذكرت جدتها لهم أنها في أحد المرات خاصة في السنوات الأخيرة قبل رحيل مديحة كانت قد رأتها في الشارع، وذهبت وسلمت عليها وكانت سعيدة جدًا لرؤيتها، وروت الجدة لحفيدتها عن مدى زوق مديحة العالي وحبها للناس وتواضعها.



وبالانتقال إلى أحد العقارات المجاورة، تحدثنا مع أحد السكان ويدعى أحمد حسن، حيث أكد أنه يسكن في تلك العمارة منذ 25 عامًا، لكنه لم يصدف وأن رأى مديحة كامل في أحد المرات ورغم المسافة القليلة التي تفصل بينهم ولم يسمع أخبار عنها بين سكان العمارة، فلم تكن كثيرة الظهور ولم يكن بينها وبين سكان الشارع علاقة فمعظمنا لا يعلم سوى أن العقار رقم 162 هو ملك الفنانة مديحة كامل، لكن غير ذلك لانعلم شيئًا، واتفق معاه أستاذ ماجد الذي أكد أن الفنانة لم يكن يربطها بسكان الشارع علاقة ولم يكن يعرفها كثيرين.