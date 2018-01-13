القاهرة : السبت 13 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:28 م

مصادر: أبوبكر الجندي مرشح لحقيبة وزارية ضمن التعديل الجديد
08:34 م

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا
08:18 م

«ماجنوم» تحتل استوديو النحاس لبناء ديكورات مسلسل «طايع»
03:03 م

8 فبراير.. بدء محاكمة سكرتير محافظة السويس بتهمة الرشوة
01:51 م

القوات المسلحة تطور الموقع الرسمى لوزارة الدفاع على الإنترنت
01:44 م

النيابة تحقق في بلاغ «أمريكية» للكشف عن سبب وفاة «كلبها» بمدينة نصر
12:17 م

المشدد 15 عامًا لمتهم بـ«اقتحام قسم التبين»
11:16 ص

طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
07:16 م

خالد لطيف عن مكالمة مرتضى: «بيظهر مع الكل.. اشمعنى إحنا؟»
06:47 م

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون
06:31 م

إصابة نحو 40 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
تحقيقات
السبت 13/يناير/2018 - 04:25 م

ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)

تصوير: محمد إبراهيم
تصوير: محمد إبراهيم
زينب صبحي - تصوير: محمد إبراهيم
dostor.org/2020243

«كنت بلعب بيه كورة»، هكذا استعاد الرجل الخمسيني ذكرياته مع «كوتشي باتا»، الذي كان يشتريه له والده في الماضي من الشركة الأكثر انتشارا في ذلك الوقت.

في عام 1894 قررت عائلة بلجيكية، إنشاء شركة متخصصة في صناعة الأحذية، باسم «باتا»، في بلجيكا، وتوسعت مبيعاتها في أوروبا وذاع صيتها، وفي 1914 ازداد نشاط الشركة مع الحرب العالمية الأولى من خلال مبيعاتها للعسكريين وتوسعت في فروعها حول العالم، ليأتي 1961 ويشهد تأميم فروع الشركة العالمية في مصر، لتنفصل الفروع التجارية في القاهرة عن الشركة الأم بأوروبا.

وقال حسن أحمد، 50 عاما، إن والده كان يشتري له "كوتشي باتا"، في بداية كل عام، ليلعب به كرة القدم في الشارع برفقة زملاءه، معلقًا: "كان أصيل وبيستحمل".

وأضاف أن الشركات الحديثة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فكانت "باتا" الأوسع انتشارًا، ويرتديه الشباب والرجال والأطفال.

وأكدت إيمان أحمد، 60 عاما، أن "باتا" كان حذائها المفضل خلال فترة طفولتها، وكانت تشتريه مع والدتها، لتلعب به مع الأطفال في الشارع، وتلبسه خلال أيام الشتاء الممطرة؛ لأنه يحمي قدميها من الانزلاق والبرودة الشديدة.

وأكد محمد، مسئول فرع الشركة في منطقة الدقي، إن الشركة ما زالت تنتج "كوتشي باتا"، ويستخدمه البعض وما زال يحتفظ بزبائنه.

ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
ذكريات المصريين مع «باتا»: «كوتشي أصيل وبيستحمل» (صور)
اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

خبراء بيئيون يكشفون أسباب نفوق حوت الإسكندرية

منذ أقل من شهر

بالفيديو.. المجمعات الاستهلاكية تطبق قرار «تدوين الأسعار» على السلع

منذ 9 شهر

هجوم باريس.. تفاصيل الحادث الإرهابي في عاصمة النور «صور»

منذ 9 شهر

«عبدة الشيطان».. حكاية «لوسيفر» الساقط في العالم السفلي

منذ 9 شهر

ماذا حدث في سانت كاترين؟.. تفاصيل الهجوم الإرهابي على الكمين

منذ 9 شهر

انسحاب الزمالك.. التفاصيل الكاملة فى أزمة الأبيض والجبلاية

الآن

هالة السعيد تنجو من تعديل «حكومة شريف»: جدول الوزيرة مزدحم

توافد نجوم الفن على مهرجان «what happens» (صور)

عودة السياحة الروسية إلى مصر ضربة قاضية لتركيا في «شتاء 2018»

شاهد.. الاعتداء على لاعب مصري فاز بالمركز الأول بالكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. السودان ينفي تصريحات سفيره في القاهرة «الأشد عنفًا» بشأن مصر

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

عرض مسرحى إباحى يثير الجدل فى إسبانيا

ألبومات الصور

مصر بلدنا (1)

مصر بلدنا (2)

طفل الباندا يلعب مع أمه بحديقة «بيوفال» فى فرنسا

بالصور: فى المترو.. المراجعة الأخيرة قبل الامتحان

نجم الساعة

منتجون وبرلمانيون يكشفون استراتيجية النهوض بالزراعة فى 2018

الأكثر قراءة

عاجل.. السودان ينفي تصريحات سفيره في القاهرة «الأشد عنفًا» بشأن مصر

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

عرض مسرحى إباحى يثير الجدل فى إسبانيا

كشكول

لا.. 7 مواقف ارفض فيها طلبات طفلك

محافظ الدقهلية لـ"المحرصاوي": لن أبخل بأي دعم للتعليم الأزهري

طلاب جامعة القاهرة يشاركون"السيسي" افتتاح المجمع الطبي بالمعادي

جامعة المنوفية تعلن خريطة الأنشطة الطلابية لإجازة "نص السنة"

"البحوث الإسلامية" تستعـد لمعسكرات طلاب الأزهـر في الإجازة

منوعات

«الله يرحمك يا رجولة».. «البلوزة» موضة الرجال خلال 2018 (صور)

«موضة الحيوانات».. «فوتو سيشن» بملابس غريبة

«الأجازة دخلت».. نصائح لسفر مريح بسيارتك

المثقف

25 فنانًا من 11 دولة يحاربون الإرهاب بالفن التشكيلي فيديو)

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تطالب «الحكومة» بمعلومات رسمية حول التعديل الوزارى

الأبراج اليوم

اعرف شخصيتك من أرقام ميلادك

الصحة

دراسة: «ممارسة الجنس تقوي ثقتك بنفسك»

الدستور على فيسبوك
ads