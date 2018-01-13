مسئول فلسطيني يكشف حقيقة «تجميد» العلاقات مع واشنطن

كشف مسئول فلسطيني، عن أن السلطة الفلسطينية لم تقطع اتصالاتها مع واشنطن، وأنها وجهت دعوة إلى القنصل الأمريكي في القدس لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي المقررة غدًا الأحد في رام الله.



وأوضح المسئول، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية قطعت اتصالاتها مع الفريق المختص بالعملية السياسية، والذي يضم كلًّا من المستشار الخاص للرئيس الأميركي جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وأنها أوقفت أي اتصال مع أي مسؤول في شأن العملية السياسية، لكنها تحافظ على العلاقات الثنائية الرسمية.



وأفاد المسؤول بأن "الاتصالات على المستوى الثنائي لم ولن تتوقف، ويشمل ذلك القنوات الرسمية والتعاون الأمني، لكن الاتصالات في شأن العملية السياسية توقفت في شكل كامل"، مشيرًا إلى أن "السلطة وجهت دعوات إلى السفراء والقناصل كافة في القدس ورام الله، ومن ضمنهم القنصل الأمريكي العام».



وأضاف: "لكن المؤكد أن القنصل الأمريكي لن يسمع شيئًا يسره في اجتماع المركزي".



وعقب إعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع الاتصالات المتعلقة بعملية السلام مع المسؤولين الأمريكيين ورفضت استقبال نائب الرئيس مايك بنس عقب إعلان ترامب.