تجديد حبس عجوز الساحل المتهم بقتل جاره وإصابة زوجته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل- اليوم- حبس موظف بالمعاش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره، والشروع في قتل زوجته.



وكان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة وسقوط مصابين في شارع زين العابدين، بميدان الخلفاوى.



وبالانتقال؛ تم العثور على جثة «محمد. ا» 75 سنة- بالمعاش، مقتولا بعدة طعنات متفرقة بالجسد، كما تبين إصابة زوجته «ناهد م» 72 سنة- بالمعاش، بعدة طعنات وتم نقلها للمستشفى، وزوجها لمشرحته.



وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.



وتركزت خطة البحث، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، على فحص علاقات المجني عليهما، وآخر المترددين عليهما، والأشقياء الخطرين المعروف عنهم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم.



وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة «محمد. ط» موظف بالمعاش، يبلغ من العمر 65 سنة، وأنه انتقم من الضحية وزوجته؛ بسبب شهادتهما ضده في قضية ميراث.



وتم القبض على الجاني، وتحرير المحضر اللازم له بالواقعة.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة لمباشرة التحقيق، فقررت حبسه، إلى أن أصدر قاضي المعارضات قراره المتقدم.