فرج عامر يهنئ «الخطيب» بـ«السوبر»

أرسل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة، برقية تهنئة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، والجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، بعد الفوز على النادى المصرى البورسعيدى فى بطولة كأس السوبر.



وقال عامر، فى بيان صادر عنه، اليوم السبت، إن الأهلى والمصرى قدما مباراة رائعة، مشيدا بأداء الفريقين وجهازيهما والروح الرياضية التى سادت بين اللاعبين طوال المباراة، كما أشاد بالترتيبات الرائعة للمباراة من دولة الإمارات العربية الشقيقة، متابعا: «مبروك للأهلى كأس السوبر، وحظ أوفر للنادى المصرى».