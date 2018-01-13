شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم «اطلعولي بره»

أطلق المنتج أحمد السبكي، البوستر الرسمي لأحدث أفلامه «اطلعولي بره» المقرر طرحه بدور العرض السينمائي الأربعاء القادم من بطولة مجموعة من الفنانين وبإشراف محمد نجل السبكي.



وظهر جميع أبطال العمل وهم في إطلالة جديدة عليهم تمامًا، ومنهم كريم محمود عبدالعزيز مرتديًا نظارة طبية والفنان خالد الصاوي وهو بلحية وملابس كاجوال شبابية، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحى وملك قورة.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي داخل حارة شعبية، تشهد العديد من الصراعات بين سكانها، وتبرز فى الأحداث عصابة يقودها خالد الصاوى، يتعرضون للعديد من المواقف الدرامية، إلى أن يتم القبض على رئيس العصابة.



يشارك في بطولة «اطلعولي بره» مجموعة من الفنانين، منهم خالد الصاوي، كريم محمود عبدالعزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، تأليف هشام ماجد، إخراج وائل إحسان، وإشراف على الإنتاج محمد أحمد السبكي.