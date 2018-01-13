«الانتخابات الروسية» توقف قبول وثائق المرشحين للرئاسة

أكملت لجنة الانتخابات المركزية الروسية تسلم وثائق من المرشحين الرئاسيين للترشيح للانتخابات القادمة التى ستجرى في 18 مارس ويشكل عدد المرشحين للرئاسة، عشرين مرشحًا.



وانتهت فترة تقديم الوثائق من قبل المرشحين فى 7 يناير، وحرصت لجنة الانتخابات المركزية على قبول الوثائق حتى منتصف الليل. وكان لدى المرشحين من الأحزاب وقت أطول قليلًا حتى 12 يناير، فكانت اللجنة الانتخابية المركزية تقبل وثائقهم حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو.



يشار إلى لجنة الانتخابات المركزية لديها، بعد تلقى الوثائق من المرشحين، خمسة أيام للتحقق منها واتخاذ قرار بشأن تسجيل الممثلين، وبعد ذلك سيتمكن المرشح من فتح حساب خاص لتشكيل صندوقه الانتخابى وبدء الحملة، بما في ذلك جمع توقيعات الناخبين الداعمة لحملته (باستثناء التحريض الإعلامى الذى سيبدأ قبل شهر من الانتخابات).



وهكذا، وبحلول 10 فبراير ستعلن القائمة النهائية للمرشحين فى السباق. وستكون أسماء المرشحين فى الاقتراع مرتبة أبجديا.



وتبدأ من 17 فبراير قبل أربعة أسابيع من الانتخابات، فترة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام، عندما تجرى مناقشات انتخابية على شاشات التلفزيون والإذاعة.



ويجب على المتقدمين للمنصب الرئاسى المشاركة شخصيًا فى المناقشات على القنوات الاتحادية، ويمكن للأشخاص الموثوق بهم أن يحلوا محلهم فى حالة أداء المرشحين لواجباتهم الرسمية أو مرضهم.