فلاح يسقط ببندقية خرطوش فى الفيوم

ألقى المقدم وائل عبدالحي، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا بالفيوم، القبض على فلاح مقيم بقرية قلمشاة دائرة المركز، وبحيازته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات للعيار ذاته.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من اللواء حسام فوزي مدير المباحث، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز إطسا، عن احتفاظ «عادل ع»، 25 سنة فلاح بسلاح ناري وذخائر داخل منزله.



وبالتحري؛ تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ملي، وعدد 9 طلقات للعيار ذاته.



تم التحفظ على المضبوطات، وإلقاء القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 481 إداري إطسا لسنة 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات تمهيدا لإحالته لمحاكمة جنائية.