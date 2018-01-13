سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء محمود عيسي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب الإقليم، يرافقه محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم بالمحافظة، وتنتهي يوم الخميس 18 يناير الجاري.



وشملت جولة "عيسى" تفقد لجان الامتحانات بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ، والمدرسة الرسمية للغات بحي النور.



يذكر أن 2283 طالب منتظم يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة اليوم -منهم 128 طالب منازل-، موزعين على 65 لجنة على 8 إدارات تعليمية.