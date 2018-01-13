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السبت 13/يناير/2018 - 11:19 ص

5 ضوابط دستورية تحدد آلية إجراء تعديل وزارى

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
سعيدة عامر
dostor.org/2019774

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن الدستور حدد آلية التعديل الوزارى وصلاحيات البرلمان فى ذلك، مشيرًا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يجري تعديلًا وزاريًا بالتشاور مع رئيس الوزراء، ويعرض على البرلمان أسماء الوزراء الجدد، على أن تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة -أى ما يزيد على النصف-، وبما لا يقل عن ثلث البرلمان، كما تكون الموافقة على الوزراء الجدد "جملة"، فى ظل أن المجلس سبق ووافق على برنامج الوزارة الحالية وأعطاها الثقة.

وأشار "فوزى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه في حالة تعيين رئيس وزراء جديد، تكون الحكومة الحالية في حكم المستقيلة، وبالتالى يجب أن يعرض رئيس الجمهورية على البرلمان اسم رئيس الوزراء الجديد الذى يعرض برنامجه على البرلمان، وأسماء الوزراء، قبل الحصول على موافقة المجلس.

من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تغيير الحكومة يحكمه نص المادة 146 من الدستور، والتي تنص على " أنه يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية، رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد بالمجلس، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا".

وأضاف «أبوشقة» في تصريحات صحفية له: "أنه فى حالة التعديل الوزراى، فإنه لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، الاتفاق على أسماء الوزراء الجدد، ثم تعرض هذه الأسماء على البرلمان، لإبداء الرأى فيها، وتستلزم الموافقة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

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