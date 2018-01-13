مدير عام الإدارة التعليمية بطنطا يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

قام صبرى الدسوقى، مدير عام الإدارة التعليمية غرب طنطا، بالاطمئنان على سير الامتحانات الإعدادية بشكل صحيح، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.



وقد وجه مدير عام الإدارة التعليمية غرب طنطا، بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الإضاءة اللازمة، وعدم السماح بأي محاولات للغش، لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجهًا إلى ضرورة بيان التحقق من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقة تحقيق الشخصية الواردة من لجنة النظام والمراقبة.