القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:17 ص

استقرارأسعار الحديد اليوم.. و«المصريين» يسجل 12000ألف جنيه للطن

استقرارأسعار الحديد
محمد أبوعاصي
dostor.org/2019771

إستقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت، مع ثبات أسعار تسليم المصنع عند المعدلات نفسها، مع توقعات بارتفاعات جديدة فى أسعار الحديد، ورفع الشركات الأسعار خلال أيام، تأثرًا بارتفاع أسعار «البليت» خام الحديد عالميًا، وتوتر سعر صرف الدولار فى الأسواق، حسب تصريحات سعيد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة حديد مطاوع للدرفلة.

وسجلت أسعار حديد «عز»، 12200 جنيه للطن تسليم المصنع، و12400 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحري، و12500 جنيه بمناطق وجه قبلي.
وسجل حديد «المصريين»، 12000 جنيه للطن تسليم المصنع، و12300 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحري، و12400 جنيه بوجه قبلي.
بينما سجلت أسعار حديد «بشاي»، 12000 جنيه للطن تسليم المصنع، و12300 جنيه تسليم المستهلك بمناطق وجه بحري، و12400 جنيه بمناطق وجه قبلي.

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