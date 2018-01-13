رئيس الهيئة الهندسية يتابع العمل بمحور طما ـ البدارى

وصل إلي مطار أسيوط، اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة العمل بمحور طما البداري، والذي يربط بين محافظتي أسيوط وسوهاج



يرافقه خلال الجولة ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وعددا من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر توجيهات بتولي الأمور المتعلقة بنزع الملكية لقطعة أرض خاصة بتنفيذ محورطما على النيل بمساحتها 700 متر.



وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن عن انتهاء محور كوبري طما الشهر المقبل، ولكن يتبقي 700 متر متعلقة بنزع ملكية للأهالي، بعد نزع الملكية لعدم توقيف عمل الشركات وتعطيل إنهاء محور طما.