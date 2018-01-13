القاهرة : السبت 13 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:16 ص

طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
07:16 م

خالد لطيف عن مكالمة مرتضى: «بيظهر مع الكل.. اشمعنى إحنا؟»
06:47 م

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون
06:31 م

إصابة نحو 40 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
08:03 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:45 ص

«فيس بوك» يجرى «تغييرًا كبيرًا» على صفحة المستخدم
02:46 ص

20 صورة ترصد تكريمات النجوم فى حفل مدينة الإنتاج الإعلامى
12:18 ص

مواجهات عنيفة بين قوات هادي والحوثيين بتعز والجوف اليمنية
09:17 م

أسرار العاشق.. مذكرات ميللر: المشاركون فى جنازة مارلين ساهموا فى تدميرها
09:04 م

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو
08:08 م

حملات دعم الرئيس: مؤتمرات عالمية لترويج الإنجازات.. وننتظر ترشح السيسي رسميًا
03:16 م

النيابة تتسلم التقرير الطبى لسائق المترو المنتحر
محافظات
السبت 13/يناير/2018 - 11:16 ص

رئيس الهيئة الهندسية يتابع العمل بمحور طما ـ البدارى

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب كامل الوزير
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2019766

وصل إلي مطار أسيوط، اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة العمل بمحور طما البداري، والذي يربط بين محافظتي أسيوط وسوهاج

يرافقه خلال الجولة ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وعددا من قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر توجيهات بتولي الأمور المتعلقة بنزع الملكية لقطعة أرض خاصة بتنفيذ محورطما على النيل بمساحتها 700 متر.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن عن انتهاء محور كوبري طما الشهر المقبل، ولكن يتبقي 700 متر متعلقة بنزع ملكية للأهالي، بعد نزع الملكية لعدم توقيف عمل الشركات وتعطيل إنهاء محور طما.

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

أسعار الذهب اليوم.. وعيار «21» يُسجل 655 جنيهًا

إبراهيم الزعفرانى فى مذكراته يكشف «ألاعيب» الجماعات الإسلامية لاختراق الشباب

«كلهم بالجزمة».. أحمد فهمى: من حقى أتدخل فى حياة إخواتى البنات (فيديو)

الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

«فوتو سيشن» يسرا المسعودى يُبهر الجمهور

«التخطيط» تدرس زيادة الأجور.. و«المالية» توافق على صرف حافز شهري للموظفين

ألبومات الصور

إطلالات النجوم في مهرجان «ضيافة» بالإمارات

الأهلى ينهى تمريناته لمباراة السوبر

مؤتمر البدري وعاشور داخل ملعب «مباراة السوبر»

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

نجم الساعة

ناصر بعيون فرنسية.. باحث: كان أسطورة بحق.. وحاربوه لأنه وحّد العرب

الأكثر قراءة

مصادر برلمانية تكشف لـ«الدستور» الوزراء الراحلين فى التعديل المقبل

عاجل.. أنباء عن تعديل وزارى محدود

«فوتو سيشن» يسرا المسعودى يُبهر الجمهور

«التخطيط» تدرس زيادة الأجور.. و«المالية» توافق على صرف حافز شهري للموظفين

كشكول

60 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

"جامعة جنوب الوادى" تعلن بدء الدراسة بـ"طب الأقصر" العام المقبل

بدء الدراسة بكلية الطب بالعام الدراسي الجديد في الأقصر

الجامعة الأمريكية تنظم مؤتمرًا طلابيًا حول استراتيجية الدولة 2030

98 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية فى الدقهلية‎

ads
منوعات

آخرهن «نيكول سابا».. فنانات دافعن عن أزواجهن في المواقف الصعبة

مريض توحد ينحت من الشمع تماثيل.. (صور)

فيديوجراف.. «زيادة الأجور وارتفاع أسعار الغذاء» أبرز 5 أخبار اليوم

المثقف

مؤسسة «أروقة» تُعيد طباعة رواية «فتاة قاروت.. مجهولة النسب»

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: تشكيل لجنة لمتابعة تغطية انتخابات الرئاسة

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: تتعرض للخداع والاستغلال

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «فطريات الأظافر»

الدستور على فيسبوك
ads