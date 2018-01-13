«شاكر» يشدد على الاهتمام برفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم السبت، برؤساء شركات توزيع الكهرباء فى شمال الدلتا وجنوب الدلتا والإسكندرية، على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.



وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ والمتابعة لما يتم تنفيذه للتأكد على وصول الخدمة فى أفضل صورها للمشتركين، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، والتى من المقرر أن تنتهى فى ديسمبر 2018.

وإستعرض رؤساء الشركات الثلاث الموقف التنفيذى والمستهدف لتنفيذ كلًا من الخطة الطموحة والخطة الإستثمارية، وتحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وتطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء، وتبين من العروض التقديمية أنه جارى تنفيذ الخطة طبقًا للجداول الزمنية المقررة، وتمت مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.



