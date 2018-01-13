بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنصورة

تفقد الدكتور احمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، وعلي عبد الرووف، ووكيل وزارة التربيه والتعليم، اليوم مدرستى السيده عائشة وأحمد زويل فى المنصورة، تزامنا مع أداء 97.785 طالب وطالبة امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على مستوى محافظة الدقهلية داخل 528 لجنه.



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء اللجان بمواجهة حالات الغش، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان وتوفير طبيب بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، مع توفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب.



كما أشار إلى انه تم إنشاء لجنة طوارئ بالإسعاف لنشر سياراتها أمام المدارس الكبرى التى بها الامتحانات، وسيارات أخرى موزعة بين المدارس الصغرى تحسبا لحدوث أى طارئ.



وأكد الشعراوى، أنه سيتابع بنفسه عمليات نقل ورق الأسئلة من المخازن والمطابع السرية بمحافظة الدقهلية، إلى المدارس، وسير الامتحانات.



فيما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات ستبدأ اليوم السبت، وتنتهي الخميس المقبل.