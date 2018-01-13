القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:10 ص

رصد 4 انتهاكات لوقف القتال في سوريا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2019761

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، رصدها 4 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال اليوم الأخير، بينما رصدت تركيا 11.

وقالت فى بيانها "تقيم الأوضاع في مناطق خفض التصعيد بأنها مستقرة. الجزء الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية، رصد خلال 24 ساعة 4 حالات إطلاق نار 3 في محافظ حلب وواحدة في اللاذقية، الجزء التركي من الممثلية رصد 11 حالة: 6 في دمشق و3 في إدلب و2 في حماة".

وأفادت الوزارة بأن مركز المصالحة في حميميم، نفذ عملية إنسانية في منطقة عطشان الميرة بريف حلب حيث قدم المركز للسكان 2.6 طن من المساعدات، كما تم تقديم المساعدة الطبية لـ21 شخصا خلال اليوم الأخير.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقيتين حول انضمام قريتي أبو مرير بريف حلب وحميني بريف حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وازداد بذلك، عدد القرى والمدن المنضمة إلى نظام وقف الأعمال القتالية ليصل إلى 2327 قرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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