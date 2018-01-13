القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:10 ص

٢٤ مارس.. الحكم في الطعن على «إلغاء قرار» منع إيطالي من دخول مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2019760

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المنعقدة- اليوم- الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضي بـ"إلغاء قرار وزارة الداخلية" بـ"منع لوتشانو فيردوتشيا من دخول البلاد"، للحكم، بجلسة ٢٤ مارس المقبل.

وذكر الطعن الذي حمل الرقم 103338 لسنة 61 قضائية عُليا، أن المذكور حاصل على الجنسية الإيطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الإلكترونية؛ لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة بأن الأقباط مضطهدين.

وأضاف الطعن، أن المذكور كان يسعى لـ"تأسيس جمعية الغد المسيحية" بالإسكندرية؛ ليتخذها مكانًا لنشر أفكاره الطائفية، وزعزعة استقرار البلاد.

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