القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:10 ص

آخرهن «نيكول سابا».. فنانات دافعن عن أزواجهن في المواقف الصعبة

نيكول سابا
نيكول سابا
رانا رمضان
dostor.org/2019759

أثارت الفنانة نيكول سابا جدلًا واسعًا، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «قلت وبرجع بقول الفانز بيمثلوا وبيشبهوا الفنان يلي بيحبوا بأخلاقه بتربيته أو بجهله وقلة أدبه وعجرفته ولسانه الزليط! ويا هبل الفنان مو بعدد الفولورز ولا الفيوز.. الفنان بتربية بيته وسمعته الطيبة لأنه إنسان قبل ما يكون فنان يا شوية جهلة سطحيين فارغين حتى بمصطلحاتكم you are pathetic».

جاء ذلك إثر الهجوم الذي شنه جمهور الفنانة اللبنانية إليسا على الفنان يوسف الخال، زوج الفنانة نيكول، عقب تأييده لتصريحات الفنان غسان الرحباني ببرنامج «منا وجر» تعليقًا على تصرف إليسا مع معجبة دبي، قائلًا: على الفنان أن يعرف ويتحمّل المعجبين أو ما يكون فنّان، أو يكون فنّان مثل سيرج غينسبور ما بدّو يشوف حدا.

وأيد الفنان يوسف الخال تصريحات الرحباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «اليوم غسان الرحباني نجم منا وجر فش خلقو وخلقنا»، الأمر الذي عرضه لهجوم عنيف من جمهور إليسا.

والفنانة نيكول سابا ليست أولى الفنانات اللاتي أثرن الجدل بدفاعهن عن أزواجهن، بل سبقها فنانات أبرزهن:

مي كساب
مي كساب

مي كساب
لم تتخلى الفنانة مي كساب عن زوجها المطرب الشعبي أوكا، خلال محنته العام الماضي، بعدما اتهمته السلطات بالتزوير في الأوراق الرسمية للتهرب من أداء الخدمة العسكرية، بل ساندته حتى انتهت أزمته بسلام، متهمة مدير أعمالها بأنه وراء توريط زوجها انتقامًا منها بعد أن أنهت التعامل معه.
وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «جوزي يا أطهر قلب وأنقى إنسان شفته في حياتي ربنا عالم أنت أد إيه مظلوم.. ربنا أكبر من الكل ربنا المنتقم الجبار حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمك».

ليلى إسكندر
ليلى إسكندر

ليلى إسكندر
الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر دافعت عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بعد انتشار صورة له وهو في مزار ديني بلبنان يشعل لها شمعة لمواساتها، عام 2016.
ونشرت إسكندر فيديو صريح، هاجمت فيه منتقدي تلك الصورة، واصفة انتقاداتهم بـ«قلة التربية وقلة التهذيب والفحش بالكلام»، مؤكدة أنه لا توجد لديها مشكلة مع ديانة زوجها، مشيرة إلى أنه فعل ذلك الأمر فقط لمواساتها.

سوسن أرشيد
سوسن أرشيد

سوسن أرشيد
الفنانة السورية سوسن أرشيد دافعت عن المشهد الذي جمع زوجها الفنان مكسيم خليل داخل السرير مع الفنانة سلافة معمار، خلال أحداث مسلسل «تخت شرقي»، معبرة عن سعادتها بحكم أن مخرجة العمل والممثلين قدموا المشهد بصورة فنية راقية غير خادشة للحياء.

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