تلاميذ مدرسة الجزائر الابتدائية ضيوف الحماية المدنية بالفيوم

تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة التواصل مع المواطنين وتعريفهم بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات، وافق اللواء خالد شلبي مدير امن الفيوم، على زيارة تلاميذ مدرسة الجزائر الابتدائية لإدارة الحماية المدنية، للتعرف على عمل رجال الإطفاء والدور الذي يقوم به أفراد الإدارة في حماية الأرواح والممتلكات.



واستقبل مدير الإدارة التلاميذ وقام بشرح طريقة وأسلوب العمل داخل الإدارة، وكيفية تلقي البلاغات وسرعة الانتقال الى مواقع الحرائق، وكذا الحوادث والعمل على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ثم قدم ضباط الإدارة المشروبات والعصائر للتلاميذ وقضوا معهم وقتا من المرح.\



وفي نهاية الزيارة قدم تلاميذ المدرسة الشكر لضباط وأفراد الإدارة على حفاوة الاستقبال.