اليوم.. بدء اجتماع أساقفة تنسيق الأراضي المقدسة

يعقد اليوم السبت، وحتى الثلاثاء المقبل، اللقاء السنوي لـ"أساقفة تنسيق الأرض المقدسة"، وهى هيئة تضم أساقفة من أوروبا، أمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا، وتم إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي، بدعوة من الكرسي الرسولي، بهدف زيارة الجماعات المسيحية المحلية ودعمها.



ويشهد اللقاء السنوي هذا العام مشاركة 15 أسقفًا، يجتمعون مساء السبت، على أن يتوجهوا يوم الأحد التالي، إلى قطاع غزة، للقاء الجماعة المسيحية المحلية.



وفيما يتعلق بالحج، يحرص الأساقفة على زيارة الجماعات الكاثوليكية المحلية ولقاء أفرادها، كما لا تخلو هذه الاجتماعات من لقاء عدد من المسؤولين السياسيين المحليين.



كما أن هؤلاء الأساقفة يشجعون كنائس العالم كافة، على تنظيم زيارات حج إلى الأراضي المقدسة.



أما فيما يتعلق بالإقناع، فيسعى الأساقفة بعد عودتهم إلى بلدانهم إلى إطلاع المسؤولين المحليين والرأي العام، على أهم القضايا التي تعني حياة السكان المسيحيين في الأرض المقدسة.



