القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:07 ص

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اليوم - زينب الزغبي
dostor.org/2019753

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأشار المتحدث الإعلامي للهيئة إلى أن إجمالي السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 94 سيارة نقل بحمولة 4182 طن قمح، مضيفًا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72143 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94302 طنًا.

وفي سياق آخر، غادر الميناء في السادسة والربع مساء أمس قطار حاويات بعد أن قام بتفريغ حمولة 20 حاوية ثلاجة 40 قدم قادم من العين السخنة، كما شملت حركة الصادر من الميناء 29400 طن ملح و13446 طن يوريا و10000 طن ميثانول و3500 طن فوسفات.

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